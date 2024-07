Jakby zwykły obywatel walnął i to pod wpływem alkoholu, to byłoby niezłe przestępstwo! Jak policjant, to biedny przepracowany człowiek służący społeczeństwu i trzeba wykazać szczególną wyrozumiałość, by się biedaczek za bardzo nie zestresował podczas postępowania! Wyrok?! Broń Boże! Co najwyżej może lekkie pouczenie przez komendanta przy kawie i ciastku...