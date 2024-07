Czyli policja uzyskała dofinansowanie na zakup nowoczesnych śmigłowców zawiązując porozumienie ze strażą pożarną dzięki czemu mogli uzyskać pieniądze z funduszu NFOŚiGW. Do tego są tak bezczelni, że rzeczywiście te śmigłowce wykorzystują do akcji gaśniczych. Słusznie NIK się burzy, co innego gdyby te śmigłowce nigdy w żadnym pożarze nie brały udziału, ale skoro biorą to na bank coś ukrywają!