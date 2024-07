Pewnie zaraz zaczną się głosy, dlaczego tak mało. Otóż to jest dopiero pierwszy wyrok w sprawie karnej. Jeśli poszkodowani będą to ciągnąć to będą jeszcze procesy cywilne o odszkodowania i kolejni sędziowie na podstawie tego wyroku będą zasądzać pieniądze. W sprawie karnej będąc poszkodowanym można występować jako oskarżyciel posiłkowy. Tutaj chyba do tego nie doszło, więc zasądzono to co zasądzono.



