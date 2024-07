"W świetle ostatnich wydarzeń, z ciężkim sercem podjąłem trudną decyzję o rezygnacji ze stanowiska waszego dyrektora".

Pokaż całość

z ciężkim sercem? trudną decyzję? Ta decyzja nie powinna być ciężka tylko łatwa. Dałam dupska i przeze mnie zginęli cywile, a były prezydent został ranny. Więc bez zastanowienia rezygnuje bo się nie nadaje do tego. I to tego samego dnia w którym był zamach.A to zabrzmiało jak by było jej ciężko rezygnować ze względu na