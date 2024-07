Zminusujcie mnie za to co powiem, ale patrząc na to zdjęcie to - współczuję mu.



Może dlatego, że wygląda "przyjaźnie", ale głównie dlatego, że pedofilia to ch*jowa choroba, trochę nie do wyobrażenia. Bo koleś z jakiegoś niewyjaśnionego powodu odczuwa nagle popęd do dzieci, potem próbuje to powstrzymywać i tak naprawdę trwa odliczanie: jak długo wytrzyma wstrzymując swoje popędy. Ilu z was byłoby w stanie żyć w celibacie, gdyby w alternatywnym wszechświecie to Pokaż całość