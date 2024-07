Widzę tu sporo heheszków typu "nawet chat z gówna nie mieli". Jak dla mnie była to jedna z najmądrzejszych kultur na tej planecie, wspaniale zespolona z naturą. My - biali ludzie polowaliśmy na nich jak na małpy, w imię czego? Pieniędzy? To jest ta lepsza kultura?



Pytanie: co my osiągnęliśmy i jaki jest tego efekt oprócz produkowania smrodu i śmieci gromadzonych w naszym własnym "domu"? ;]