Sytuacja jak z "Misia"

- niepełnosprawny pasażer kupuje bilet z opcją pomocy asystenta przy dotarciu do bramki

- przyjeżdża na lotnisko, odprawia się ale czuje się na tyle dobrze, że nie chce nikomu zawracać d... i stwierdza że sam dojdzie

- w drodze do samolotu pani z obsługi zawraca go no no jednak wcześniej chciał pomoc

- gość myśli, że to mimo wszystko miłe, siada i czeka na asystenta.

- asystent oczywiście nie dociera, zamykają boarding a pani z uśmiechem na ustach mówi że nie poleci bo mógł się pilnować Pokaż całość