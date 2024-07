Jaki fajny przykład działania efektu potwierdzenia.

Poważni naukowcy zgruzowali to opracowanie, jako totalnie z dupy. Po pierwsze ze względu na autorów, którzy o temacie nie mają pojęcia, po drugie ze względu na miejsce publikacji, które nie ma nic wspólnego z naukami o klimacie. A co za tym idzie, także recenzenci nie mają nic o temacie do powiedzenia.

Równie dobrze mogliby to opublikować w czasopiśnie Państwo i Prawo.

W każdym razie ten pojedynczy Pokaż całość