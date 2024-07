Nosz kur.... od 15 lat czytam o nawoływaniu do tego, aby się zabrać za gospodarkę wodną w PL, że zasoby wody pitnej w PL są małe, a będzie jeszcze gorzej. I co? I nic. A teraz będę pewnie płacił więcej za wodę, bo jest jej mało. To samo z energią. Nie byłoby tego, gdyby nie wieloletnie zaniedbania. Nigdy nie zagłosuję już na żadną partię, która była u władzy po 1989.