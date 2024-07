Dziecinada. Najpierw chcieli zrobić rewolucję Białorusinom za pomocą mniejszości polskiej organizowali odpowiednik ukraińskiego majdanu.

Nie udało się, Łukaszenka robi sobie teraz z nas żarty.

A jedyne co chcą zrobić nasi rządzący to akcją ale Zelenski:

Ukry symulowały ofensywę i starali się jak najwięcej kasy wyciągnąć od usa

My będziemy nicnierobieniem i głośnym narzekaniem eskalować burdy na granicy żeby niemcy sypnęli groszem, a wtedy nasi rządzący postarają się żeby kasiorka trafiła do ich Pokaż całość