A ktoś czytał regulamin? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Btw. Jeśli ja coś mam wrzucać to robię szyfrowane archiwum. Co prawda mogą uderzyć we mnie brute forcem i odszyfrować (zapewne mają tyle mocy obliczeniowej) ale po co to robić skoro mają pełno nieszyfrowanych ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )