Najlepiej chyba oddaje to jak bardzo lewica jest zdegradowana mentalnie i moralnie i etycznie.

Fragment przemówienia Generała Pattona 3 dni przed D-Day.



Niech nikt nie myśli tylko o sobie. Niech zważa na walczącego obok kumpla. W tej armii nie chcemy żałosnych tchórzy. Powinno się ich wytępić, jak szczury. Bo jeśli nie, to po wojnie wrócą do domu i spłodzą jeszcze więcej podobnych ludzi. Odważni mężczyźni spłodzą więcej odważnych mężczyzn. Wybijmy cholernych tchórzy, Pokaż całość