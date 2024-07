No najwyraźniej nabyte, a teraz wyjaśnisz mi to o co pytam, skoro taki prawnik jesteś, a twoja opinia i tak mnie nie obchodzi?Czy jak idę do knajpy albo nad jezioro, czy posiedzieć do parku to pies jest w trakcie transportu czy na spacerze przez 3 te godziny jak nie będę się z nim ruszał z miejsca?