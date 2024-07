Pan Wiech chyba też nie do końca objaśnił pewne aspekty, co dziwne bo mówił o tym na Twitterze a w artykule to pominął.

Po pierwsze, to miała być to elektrownia pana Kroka vel Solorza-Żaka a nie projekt stricte państwowy.

Maczały przy nich łapy takie postaci jak Sasin, więc nawet bez szczegółów można się domyślić, jak ten interes szedł.

I jeżeli przypuszczaliście, że nie szedł, to trafiliście, bo w sumie poza tym, że "był plan" to nie wydarzyło się nic więcej.



Kwestia druga i zasadniczo ważniejsza: Otóż elektrownia Polsatu miała mieć reaktory APR1400 od Koreańczyków a tak się składa, że nasz wykonawca Westinghouse ma konflikt z Koreą o właśnie reaktor APR1400, gdzie amerykanie twierdzą, że eksport tej technologii poza Koreę to naruszenie własności intelektualnej. Pokaż całość