O #!$%@? słodki.



Wiedziałem, że jak wygra Miszalski to będzie można się uśmiechnąć jeszcze bardziej niż po Majchrze, ale skoro tak się zaczyna od takiej grubej beki to co będzie potem? Strach się bać.



Chociaż... To z drugiej strony doskonale pokazuje stan mentalny naszego narodu i poziom naszego państwa, więc może to nawet i ma jakieś głębsze przesłanie.



Swoją Pokaż całość