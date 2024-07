Każdy ale to KAŻDY spoza branży deweloperskiej wie, że ten projekt to gniot i katastrofa dla młodych ludzi.

Oni też to wiedzą, ale jak się przyzwyczajają do marż 30-40% to ciężko odstawić taki narkotyk i zejść na ziemię. Jeśli to zostanie przeforsowane to będzie wiadomo, że w Polsce jest oligarchia na wzór rosyjskiej, tylko tam mają naftowo-gazową a u nas dewelopersko-bankową.