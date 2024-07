Nie wiem czy ktokolwiek na spokojnie przeanalizował wykresy rok do roku zanim wykopał ten według mnie trochę clikbajt.

W skrócie jest drożej, wybór mniejszy niż rok temu, zainteresowanie spadło.



Pytaniem jest co to oznacza spadek o 25%, czy raczej 17% rok do roku, jaki był poziom bazowy i merytoryka.

Bo spadek o 17% rok do roku przy przegrzanym rynku oznacza powrót w kierunku normalności. Co oznacza też: "jak chętnie szukaliśmy mieszkania". Ludzie Pokaż całość