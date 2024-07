Mam nadzieje ze nikogo to nie dziwi. Patrzac po tym co #!$%@? pis, to w ogole trzeba sie cieszyc ze to panstwo przetrwalo. System naczyc polaczonych powoli zaczyna odczuwac neurotoksyne zwana pis i bedziemy to niestety ogladali jeszcze kilka lat. Niestety, bo ludzie pokroju Mazurka zwala cala wine na PO.