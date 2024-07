Mnie zastanawia, dlaczego miasto tylko kupuje drzewka, które są dość drogie, skoro wiosną całe miasto jest w nasionach drzew, z których w 3-5 lat wyrasta drzewko większe od człowieka.



Pełno jest przestrzeni, gdzie Zarząd Zieleni mógłby składować doniczki z siewkami i samodzielnie pozyskiwać kilka tysięcy drzewek rocznie. Jakby na prawdę chcieć to i 10.000 spokojnie. A i znaleźliby się mieszkańcy co by sami wkopali ich sporo.



Nawet szkoły można by do projektu zaprosić i pozwolić dzieciakom roślinki wkopywać.



