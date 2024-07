Zauważyliście że politycy to najbardziej lubią zajmować się pierdołami? Do trudnych zadań to nikt się nie pcha za to do głośnej muzyki, handlu w niedzielę, małpek, alko na stacjach benzynowych czy definicji gwałtu to każdy jeden przygłup pędzi! Mamy marnych polityków którzy leczą swoje braki w wykształceniu i znajomości realiów życia moralizatorstwem i odpustowymi mądrościami.



Wybory polityków przypominają dziś wybory miss Polonia - przyznajcie się kto z was znał program i zaplecze Pokaż całość