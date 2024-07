Od 2015 światowe trend panstw zachodu to dotacje i dodruk. To nie jest tak że to PiS zaczął sam z siebie, on wykonywał postanowienia z Davos. To samo zresztą robi Tusk stąd 800+ i kredyt 0%. Cala wiedza ekonomiczna nie ma sensu gdy państwo dotuje zapomogą, socjalem.