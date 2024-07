O ile wizyta Orbana w rosji jest dyskusyjna, chociaż osobiście uważam, że przez wielu bardzo niedoceniana, o tyle nie rozumiem dlaczego Polska polityka w sprawie wojny na Ukrainie jest tak bardzo nieodpowiedzialna. Nie mamy żadnego interesu w krytykowaniu czy otwartym potępieniu Węgrów. Niech to robią Ukraińcy czy jakikolwiek inny kraj. Już to niedawno pisałem, wojna się skończy, każdy będzie robił interesy z rosja, Chinami, Węgrami itp. Tylko my zostaniemy zmarginalizowani.