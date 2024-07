ja bym dodał że każdy ukrainiec który dopuści się przestępstwa w Polsce, powinien z automatu być wcielony do tego legionu - niech sobie na froncie radzi, a i tak wiadomo co się z nim stanie, wtedy każdy ukr będący w PL milion razy by się zastanowił zanim by wsiadł np: za kółko na podwójnym gazie.