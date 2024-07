Władimir Putin wykorzystał spotkanie z węgierskim premierem Viktorem Orbanem, by wyrazić sprzeciw wobec negocjacji o zawieszeniu broni i podkreślić dążenie do "ostatecznego" zakończenia wojny, którym byłoby zniszczenie ukraińskiej państwowości - ocenił w najnowszej analizie amerykański think tank.