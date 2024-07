No i? Nie można wygrywać wiecznie. Walczyła, "gryzła trawę na korcie", nie udało się - mówi się "trudno".

Gratulujemy, dziękujemy za wspaniałe widowiska, dziękujemy za hart i wolę walki okazane na kortach, życzymy dobrego odpoczynku oraz osiągania dalszych sukcesów.



Iga chociaż pokazuje że walczy i albo zwycięży albo padnie - nie to co nasze lenie z reprezentacji z koślawymi nogami które umieją jedynie zebrać bęcki i wyjść z grupy prosto do autobusu. Pokaż całość