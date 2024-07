DFG funkcjonuje od 1 lipca 2022 roku iochrona DFG jest stosowana tylko do tych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, które znajdują się w inwestycji, w której deweloper rozpoczął sprzedaż lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych dopiero od 1 lipca 2022 r.

Jeśli umowy zostały zawarte po 1 lipca 2022 to pieniądze zostaną im zwrócone z Funduszu Deweloperskiego. Jeśli wcześniej to w przypadku bankructwa spółki może być to rzeczywiscie moze byc to trudne.