- Najgorsze jest to, że w dyskusji o bardzo poważnym problemie, jakim jest deficyt dwóch miliony mieszkań na polskim rynku, potężnej liczbie młodych, samodzielnych ludzi, mających pracę, a których nie stać, by dojść do tego własnego mieszkania, jakieś detale zaczynają odgrywać, a nie rzetelna dyskusja o tym - odpowiedział Paszyk.



Nie ma znaczenia czy młodzi wezmą kredyt na 500 czy 700k w końcu to tylko jakieś 10 lat ich życia.