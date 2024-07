Ale po co tyle tyle, każdy kto zarabia mniej niż 20 tys niech otrzyma od państwa 10 000 zl. To dopiero będzie kasa każemy starczy każdy będzie mógł sobie kupić to co chce, zniknie bezdomności, znikna problemy mieszkaniowe, żywieniowe, stać będzie ludzi na samochód do pracy. W sumie po co praca za 10k można sobie spokojnie żyć i odpocząć i pracować np pół roku a 2 pół odpoczywać.