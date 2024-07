Co bywa? Planeta się nie gotuje od nieprzemyślanych inwestycji?



Trzaskowski w swoim zielonym odklejeniu traci elektorat podobnie jak religijnie przekrecony Hołownia



Lewactwo lubi liczby. A to podając ile CO2 wydzielają moje wakacje, a to podając ile kilogramów mięsa wolno mi jeść.

Więc teraz moja kolej. Za 6 mln można posadzić 600000 drzew pochłaniających docelowo 4200000 kg CO2 rocznie. To równowartość przejechania 28 mln kilometrów samochodem. Pokaż całość