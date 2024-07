Ruch feministyczny w Polsce jest na tyle mocny, że widzimy go wyraźnie zarówno …

ruch feministyczny w Polsce jest mocny

mężczyźni w polskim kraju są słabi, bierni i wycofani

Pokaż całość

To zdanie zawiera mniej więcej taką informację, że. To zdanie niby pozornie jest prawdziwe.Tak bardziej prawdziwie stwierdzenie, żeJednym z ważniejszych czynników, który zapewnia kobieto kontrolę nad mężczyznami jest to, że kobieta zdecyduje się na rozwód/rozstanie to generalnie bardzo łatwo może zniszczyć życie ich wspólnym dzieciom jak i samemu mężczyźnie. To takie dwutonowe kowadło demoklesa , które wisi praktycznie nad każdym mężczyzną, który jest w związku z kobietą w szczególności jeśli mają wspólne dzieci. Jeśli ktokolwiek wątpi to czy wystarczy, że podam przykład Brada Pitta czy też związku bez dzieci czyli przypadek Johnnego Deppa Idąc dalej mamy dorosłych mężczyzn, którzy od szkoły podstawowej są obiektem obróbki kobiet - starszych i mądrzejszych. Wg danych z PAP w szkołach podstawowych jest „jedynie” 86% nauczycielek. Chłopcy i mężczyźni urabiani są przez kobiety stale i gdzie się tylko da. Taki egzampl. Ostatnio byłem na obowiązkowym szkoleniu BHP i pani prowadząca (około lat czterdziestu) zdołała na marginesie szkolenia powiedzieć kilka probabskich kawałków w tym coś takiego(sic!) ku*wa. To mniej więcej tak jakbym prowadząc szkolenie przy sali pełniej kobiet powiedział - tak przy okazji - że nowo narodzonych dzieci nie wolno wyrzucać na śmietnik a tych starszych to np. zawijać