Zacząłem oglądać ten filmik i autentycznie pojawiły mi się przed oczami flashbacki z dzieciństwa.

Do dzisiaj pamiętam jak będąc gówniakiem atakował mnie na wsi indyk, boże, jak ja się bałem tego #!$%@?. Nie wiem czemu był na mnie taki cięty, ledwo mnie zobaczył na polu to od razu biegł mi #!$%@?ć, ja uciekałem z płaczem a wszyscy co to widzieli się śmiali ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )