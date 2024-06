Przywrócenie handlu w niedzielę to akurat gwóźdź w obecny rząd. Wbrew temu co piszą wykopki, to właśnie konfederacja zbija na tym kapitał polityczny na kolejne wybory.



Chociaż w szczere chęci tej i każdej innej partii nie ma co wierzyć, wszyscy nas obywateli robia jak chcą we wszystkim.

To kwestia czy wolisz że cie kopią czy duszą.