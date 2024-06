Niestety nie zapisałem. To nie było stricte o RPA tylko coś w stylu "Co cię zaskoczyło kiedy pierwszy raz odwiedziłeś inny kraj" ale większość z tego co pamiętam to były właśnie osoby z RPA.Część z nich opisywała jak była bezpośrednim albo pośrednim świadkiem zabójstwa, jaką ludzie potrafią mieć paranoję bo po powrocie do domu rodzina zostaje w domu a mąż z bronią sprawdza czy nikogo w domu nie ma.