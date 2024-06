A pamiętacie, że jeszcze do niedawna budowa CPK była prorosyjska? xD



Gigantomania jest be, ale ogłoszone MEGALOPOLIS to już jest super!



Budowa jednego konkretnego lotniska to rozrzutność, ale budowa tego konkretnego lotniska i rozbudowa trzech bliskich jest racjonalna

( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Jezu że tym platfusom nie jest wstyd.