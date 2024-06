Trudno. Jedyne co możesz zrobić to:

1. Zastrzeż numer pesel

3. Zmienić hasło do wszystkiego wszędzie :) Polecam żeby następnym razem wszędzie było inne.

4. nie było nr 2



Żyjemy w czasach że prawdopodobnie wszystkie dana kiedyś były lub będą zhakowane albo są publicznie dostępne. Trzeba się dostosować. Pokaż całość