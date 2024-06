Jeśli w ogóle dojdzie do zjednoczenia w jedno wielkie państwo to zawsze będzie ono oparte na nierównościach. Europa wschodnia będzie tańszą siłą roboczą i rynkiem zbytu dla firm, fabryk, montowni, korporacji z zachodniej części. Czyli zupełnie tak jak teraz tylko jeszcze bardziej. Świat to nie bajka Disneya, niestety ¯_(ツ)_/¯