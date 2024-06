Za gaz już mi przyszło 25% więcej. Czekam na rachunki za prąd.

No szkoda, szkoda, państwo powinno jak najwięcej i do wszystkiego dopłacać i regulować ustawami, żebyśmy zatoczyli koło i zaliczyli towary na kartki i hiperinflację aby na starość móc z całą siłą demencji i starczego niedowładu intelektualnego pierdzieć, że za Gierka znaczy się Jarosława to było