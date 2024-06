Eh ku^wa jak zawsze kryzys wieku średniego u faceta o ona biedna "stawiała potrzeby innych ponad swoje".



Po pierwsze jeśli facet ma kryzys wieku średniego to znaczy, że jesteś/byłaś chu|ową partnerką. I to on pewnie był tym który stawiał rodzinę, żonę, dzieci, ponad swoje potrzeby. To pewnie on biegał w spodniach z lidla by ona miała ładne szmatki i nie czuła się gorsza od koleżanek, czy by dzieci miały hajs na kolonie, Pokaż całość