Gdy miałem 3 lata to w pierwszym dniu mojego pobytu w przedszkolu stwierdziłem że mi się nudzi i czas wracać do domu. Zwietrzyłem dobrą chwilę i jak gdyby nigdy nic wyszedłem i ulicami miasteczka wróciłem do domu.



To samo zrobiłem drugiego dnia - i to pomimo, że tym razem przedszkolanki pomyślały i zamknęły drzwi na klucz.

Zacząłem od aktu dywersji - odkręciłem wszystkie krany w łazience, część zatykając. Gdy przedszkolanki były zajęte Pokaż całość