A co ma rozróżniać? Trzeba przecież być debilem by w ogóle rozważać coś takiego jak ciąża w przypadku mężczyzny, który macicy nie posiada w ogóle. Google "sprytnie" dopasowuje wyniki pod idiotyzm użytkowników prezentując wyniki zbliżone do oczekiwanych. Chłop w ogóle nie może być w ciąży, tym bardziej pozamacicznej. Google wyszukuje kontekstowo, a nie całościowo. Jak chcesz znaleźć całą frazę to opakuj wyszukiwaną treść w cudzysłów.



Proszę przykład równie głupiego zapytania i wyników Pokaż całość