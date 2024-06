Mieszkając w Oklahomie miałem okazję odwiedzić Tinker Air Force Base gdzie jest sporo AWAC. Tam mieli już oprowadzany system, jak szła potężna burza (a tam na wiosnę to normalnie) dzień wcześniej wylatywali sprzętem do Arizony żeby przeczekać i wracali znowu do Oklahomy. Przy tym jakie ostatnio się zdarzają gradobicia powinno Polskie wojsko również zacząć się rozglądać za takimi rozwiązaniami… chyba że już jest podobny system?