Idziesz po chodniku -> chodnik się pod tobą zawalił.

Jakoś do tej pory dachu nie zwiało i przypadkiem dopiero gdy zjawił się helikopter to dach rozwaliło.Wiatr nie wieje prosto od góry tylko równolegle do ziemi i zazwyczaj nie ma takiej siły jak downwash helikoptera.Chodnik służy do chodzenia. Dach nie służy za downwash deflector dla helikopterów.