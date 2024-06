Nie utrzyma się nikt, kto wpłacał pieniądze na PiS - mówi nam osoba zbliżona do zarządu Orlenu.

Mocne, skąd aktualny zarząd wie co kto komu wpłacał i tym bardziej dlaczego miał by to być powód do zwolnienia. kolejne miliony z budżetu na odszkodowania za nielegalne zwolnienia?