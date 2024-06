Ofiara zmarła, ale jej śmierć nie miała związku z gwałtem

To że nie zmarła bezpośrednio na skutek gwałtu nie oznacza że "jej śmierć nie miała związku z gwałtem".Nie wiemy jaka była przyczyna śmierci, ale jeśli to samobójstwo, bądź zawał, to na 100% gwałt miał związek ze śmiercią.