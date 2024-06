Też mi nowość. Na oddziałach leczenia nerwic jest od cholery policjantów którym zbliża się emerytura. Mają nerwicę? Nie.

Potrzebny im papier że tam byli.

Po prostu już na 2-3-4 lata przed emeryturką zaczynają "leczenie" na choroby zawodowe, ale takie które niezbyt da się zweryfikować. Chodzą do psychiatrów, na różne terapie, leczą się z nerwic itd.

Czemu? Bo będą mieli dodatek do emerytury.

Taki oddział leczenia nerwic to jak wakacje, nie ma "psychicznych"