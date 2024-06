Jak ktoś oglądał matura to bzdura a teraz czyta jaki to wybitny światowy poziom w polsce to można dojść do wniosku że świat jest w upadku. Tak, wiem że to wybrane fragmenty ale oglądałem również wywiad z autorem, który twierdzi, że nagranie materiału do odcinka wcale nie trwa specjalnie długo.