Może i transport wodny jest tani, ale bardzo wolny, a do tego zależny od stanu wód. A do tego taki transport jest bardzo skomplikowany bo trzeba towary dowieźć do rzeki, a potem z niej odebrać.

Czas i skomplikowanie transportu powoduje, że często taniej jest wysyłać transporty drogim transportem kołowym.

TO ten sam casus co transport szynowy. Jest on bardzo opłacalny, ale tylko na dłuższe trasy, lub kiedy transportujemy ciężkie i duże objętościowo Pokaż całość