Spokojnie, największe afery jeszcze przed nami, a będą gdy:

- dowiemy się ile kosztuje nas utrzymywanie tych darmozjadów

- dowiemy się że mieszkania dostają za darmo, a dla nas mieszkać nie ma. A jak są to zbyt drogie, lub wielkości komórki.

- zaczną organizować się w grupy przestępcze

- dojdzie do pierwszego gwałtu

- dojdzie do pierwszego zamachu

- zaczną wchodzić do polityki

- zaczną budować meczety

- zaczną jawnie grozić naszemu Pokaż całość