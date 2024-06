Politycy Platformy lansujący się na takiej imprezie, to czyste kuriozum i hipokryzja.

O ile się nie mylę, ta parada jest organizowana żeby przepchać małżeństwa czy tam związki partnerskie, coś co może zrobić koalicja jedną ustawą, w jeden dzień.

Tak wiem, że Duda by zawetował, ale samym uchwaleniem ustawy zrobiliby nieporównywalnie więcej, niż lansowanie się na takiej paradzie,

Na miejscu ludzi i organizatorów, pogonił bym ich do roboty, a nie strzelał sobie fotki.