Gdzieś czytałem, że religia chrześcijańska to żydowski sposób na produkcję posłusznych niewolników. Jakby się zastanowić, to książka, która każe nadstawiać drugi policzek na liście, obiecująca pokornym szczęście po drugiej stronie, mówiąca o tym, jak to do nieba trafią pokorni, a bogaci dostaną się do raju z mniejszym prawdopodobieństwem niż wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, wydaje się potwierdzać tą teorie.



